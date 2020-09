Vor dem Baden-Badener Amtsgericht muss sich ab heute ein 35-jähriger Deutsch-Amerikaner unter anderem wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Taten sollen sich in der Baden-Badener Obdachlosenszene abgespielt haben. Ende Januar soll der Angeklagte sowohl in der Baden-Badener Obdachlosenunterkunft als auch am Baden-Badener Bahnhof Menschen überfallen und dabei zum Teil schwer verletzt haben. In der Verhandlung soll unter anderem geklärt werden, inwieweit der Mann schuldfähig ist. Er gilt nach Mitteilung der Baden-Badener Staatsanwaltschaft als schwer suchtkrank und muss möglicherweise in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Das Urteil wird Mitte nächster Woche erwartet.