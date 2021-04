per Mail teilen

Vor der Jugendkammer des Landgerichts Karlsruhe müssen sich zwei 18- und 20-Jährige wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, im vergangenen Oktober einen 23-jährigen Mann an einer Tankstelle niedergeschlagen und schwer verletzt zu haben. Dabei hätten sie den Tod des Opfers billigend in Kauf genommen, so die Anklage.