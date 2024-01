Am Baden-Badener Landgericht hat der Prozess gegen einen 38-Jährigen begonnen. Zusammen mit einem anderen Mann soll er eine Frau in einer Flüchtlingsunterkunft vergewaltigt haben.

Im Vergewaltigungsprozess vor dem Baden-Badener Landgericht hat der Angeklagte zu Prozessbeginn am Dienstagmorgen keine Angaben gemacht. Der heute 38-Jährige soll vor etwa zwei Jahren gemeinsam mit einem anderen Mann eine Frau in einer Flüchtlingsunterkunft schwer sexuell misshandelt haben.

Die junge Frau soll, so die Staatsanwaltschaft, bei einem Fest in der Flüchtlingsunterkunft unter Drogen und Alkohol gesetzt worden sein. Danach sei sie vergewaltigt worden und habe dabei schwere Verletzungen erlitten. Erst am nächsten Morgen sei die Frau in der Dusche der Unterkunft liegend, aufgefunden worden.

Staatsanwaltschaft Baden-Baden: Opfer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Der aus Gambia stammende Angeklagte soll die Frau nach einer Feier in der Unterkunft in sein Zimmer gelockt und dort gemeinsam mit einem Mann deutscher Staatsangehörigkeit vergewaltigt haben. Der zweite mußmaßliche Täter ist in einem separaten Verfahren angeklagt.

"Der Angeklagte, ein bereits verurteilter Tatbeteiligter und die Geschädigte seien bei einer Feier in einer Gemeinschaftsunterkunft in Baden-Baden gewesen, bei der auch Drogen und Alkohol konsumiert worden seien. Im weiteren Verlauf seien die Beteiligten auf das Zimmer des Angeklagten in der Gemeinschaftsunterkunft gegangen. Anschließend sei es im Zimmer des Angeklagten zu der Tat gekommen", erklärte Staatsanwältin Susanne Strebovsky zu Beginn des Prozesses.

Prozess in Baden-Baden: Urteil wird am 19. Februar erwartet

Neben dem Tatvorwurf der besonders schweren Vergewaltigung wird dem Angeklagten auch Drogenhandel zur Last gelegt. Der Prozess, zu dem mehrere Zeugen und eine rechtsmedizinische Sachverständige geladen sind, ist auf fünf Tage angesetzt. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. Das Urteil wird Ende Februar erwartet.