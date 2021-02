Am Amtsgericht Karlsruhe hat der Prozess im Fall eines Vergewaltigungsvorwurfs am Badischen Staatstheater begonnen. Ein Mitarbeiter der Opernsparte des Theaters wird beschuldigt, vor gut zwei Jahren während einer Premierenfeier einen Statisten vergewaltigt zu haben. Sowohl der mutmaßliche Täter, als auch das mutmaßliche Opfer gaben an, an dem Abend der Premierenfeier stark alkoholisiert gewesen zu sein und größere Erinnerungslücken zu haben. Der Prozess geht am Donnerstag weiter.