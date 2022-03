Prozess um Steuerbetrug bei Dönerhersteller

Der Ex-Geschäftsführer eines Dönerspießherstellers muss sich ab Dienstag wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor dem Amtsgericht in Karlsruhe verantworten. Das in Kronau ansässige Unternehmen ist mittlerweile insolvent. Dem Angeklagten wird Steuerhinterziehung in acht Fällen vorgeworfen. Dem Fiskus entgingen dadurch nach Angaben des Amtsgerichts rund 1,6 Millionen Euro. Überdies soll der frühere Chef des Kronauer Betriebs Betreibern von Döner-Imbissen in 137 Fällen mit Scheinrechnungen Beihilfe zum Steuerbetrug geleistet haben. Daraus soll ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden sein. Der Dönerhersteller in Kronau musste im Oktober 2020 Insolvenz anmelden. Der Betrieb wurde kurz darauf von einem Konkurrenten übernommen.