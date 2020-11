Vor dem Baden-Badener Landgericht ist am Dienstag der Prozess um sexuelle Nötigung einer Behinderten fortgesetzt worden. Angeklagt ist ein 70-jähriger Mann, der die 20 Jahre alte Frau vor etwa zwei Jahren in Rastatt während einer gemeinsamen Busfahrt sexuell bedrängt haben soll. Am Dienstag kam im Gericht eine psychologische Gutachterin zu Wort, die den Aussagen der Behinderten eine hohe Glaubwürdigkeit bescheinigte. Der Prozess wird am kommenden Freitag fortgesetzt. Dann wird auch das Urteil erwartet. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.