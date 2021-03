per Mail teilen

Vor dem Baden-Badener Amtsgericht wurde der Prozess um den zweimaligen Brand der ehemaligen Drogenklinik Berghof an der Schwarzwaldhochstraße fortgesetzt. Seit 2017 ist das viergeschossige Gebäude eine Ruine. Die beiden Angeklagten, ein 69-jähriger Hotelier und sein 71-jähriger Projektentwickler, müssen sich wegen Betrugs und Falschaussage verantworten. Sie sollen nach den beiden ungeklärten Bränden des Gebäudes versucht haben, die Versicherung zur Kasse zu bitten. Diese lehnte die Zahlung von rund 165.000 Euro aber wegen Zweifeln an der Geschichte ab. Die Angeklagten behaupten, das Gebäude sei vor dem Brand in einem guten Zustand gewesen. Mehrere Zeugen beschrieben im Prozess eher das Gegenteil. Das Urteil gegen die Männer wird Ende März erwartet.