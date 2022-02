Haftstrafen für Schlägertrupp aus Pforzheim

Im Prozess um einen brutalen Überfall auf einen jungen Mann in Calw sind am Freitag die Plädoyers gehalten worden. Dabei hat die Anklage Jugendstrafen zwischen zwei Jahren und neun Monaten sowie drei Jahren und sechs Monaten für die vier Angeklagten gefordert. Die jungen Männer aus Pforzheim im Alter zwischen 17 und 21 Jahren sollen im vergangenen Frühjahr in der Calwer Altstadt einen 22-Jährigen halb tot geschlagen haben. Das Urteil fällt voraussichtlich am 14. Februar. mehr...