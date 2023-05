Tod von zwölf Schlittenhunden in Dobel: Prozess gegen Halterin beginnt

Der Tod von zwölf Schlittenhunden in Dobel im Kreis Calw hatte vor etwa zwei Jahren für Schlagzeilen gesorgt. Die Hundehalterin muss sich ab Dienstag wegen des Vorwurfs der Tierquälerei vor Gericht verantworten.

Das Amtsgericht Calw verhandelt ab Dienstag den Tod von zwölf Schlittenhunden in Dobel (Kreis Calw) im Juli 2021. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Schlittenhunde in Dobel in Transportboxen erstickt?

Die Angeklagte war damals mit 26 Huskies in Dobel angereist. Am Morgen nach der Ankunft waren zwölf ihrer Schlittenhunde tot, zwei weitere mussten in einer Tierklinik behandelt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, ihre 26 Hunde nachts in nur 18 Transportboxen in einem fast vollständig geschlossenen Transportfahrzeug gehalten zu haben. Den Tieren soll es an Wasser und Frischluft gemangelt haben.

Schlittenhundesport-Verband glaubt an Vergiftung

Die Hundehalterin soll die Tiere nach ihrem Tod vergraben haben. Die Polizei ließ die Kadaver der Hunde nach einen Hinweis auf einem Grundstück in Dobel wieder ausgraben, um die Todesursache untersuchen zu lassen. Der Verband Deutscher Schlittenhundesport Vereine (VDSV) teilte damals mit, die Hunde seien nachts "wie gewöhnlich auf Reisen" in Fahrzeugboxen untergebracht gewesen. Es müsse sich "höchstwahrscheinlich" um eine Vergiftung gehandelt haben.

Tierschützer von PETA wollen Mahnwache abhalten

Die Tierschutzorganisation PETA hegte Zweifel an dieser Version und erstattete Anzeige wegen Tierquälerei. Nach Ansicht der Tierschützer erstickten die Hunde und wurden vergraben, um weitere Untersuchungen zu vermeiden. PETA hat angekündigt, zum Prozessbeginn eine Mahnwache vor dem Amtsgericht Calw abzuhalten, um gegen Schlittenhunderennen zu protestieren.

Hundehalterin lehnte Strafbefehl ab

Die Staatsanwaltschaft war nach monatelangen Ermittlungen zu dem Schluss gekommen, dass die Todesursache zwar nicht mehr eindeutig feststellbar sei. Doch spreche vieles dafür, dass die Tiere in den Transportboxen erstickt seien. Die Hundehalterin erhielt einen Strafbefehl über 150 Tagessätze. Dagegen erhob die Frau Einspruch. Für den Prozess am Amtsgericht Calw sind drei Tage angesetzt.