Urteil im Prozess wegen Gruppenvergewaltigung in Pforzheim erwartet

Drei junge Männer aus sollen im vergangenen Jahr in Pforzheim ein 13-jähriges Mädchen betäubt und vergewaltigt haben. Vor der Auswärtigen Jugendkammer des Landgerichts Karlsruhe soll am Freitag das Urteil gesprochen werden.

Sie sollen vor einem Jahr eine 13-jährige Schülerin mit K.-o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt haben. Seit Herbst vergangenen Jahres müssen sich deshalb in Pforzheim drei junge Männer vor der Auswärtigen Jugendkammer des Landgerichts Karlsruhe verantworten. Die drei Angeklagten waren zur Tatzeit zwischen 18 und 24 Jahren alt. Der Jüngste hatte mit dem aus Stuttgart stammenden 13 Jahre alten Mädchen eine Chat-Freundschaft begonnen. Am 13. März vergangenen Jahres bat er die Schülerin, ihn in Pforzheim zu besuchen.

Hilfe bei sexualisierter Gewalt Wer selbst sexualisierte Gewalt erfährt oder den Verdacht hat, dass jemand anderes davon betroffen ist, kann sich hier Hilfe holen: Beim "Hilfe-Portal sexueller Missbrauch": anonym anrufen unter 0800 22 55 530 oder über die Webseite eine Nachricht schreiben.

oder über die Webseite eine Nachricht schreiben. In allen Fällen geht auch die Nummer gegen Kummer : 116 111

: Der Verein N.I.N.A., der bei sexualisierter Gewalt hilft, gibt es im Netz und auf Facebook und Instagram

und auf Facebook und Instagram Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, können sich beim Elterntelefon melden 0800 111 0 550

Mehrere Vergewaltigungen nach Wodka-Konsum

Man traf sich dort in der Wohnung des ältesten Angeklagten. Alle drei jungen Männer hatten laut Anklage zuvor reichlich Alkohol zu sich genommen, überwiegend Wodka. Im Verlauf des Abends hätten sie dem Opfer mutmaßlich K.-o.-Tropfen verabreicht, denn irgendwann war das Mädchen bewusstlos. Was aber, so Zeugen der Polizei vor Gericht, nicht auf Alkohol zurückzuführen war. Ein Alkoholtest beim Opfer hatte null Promille ergeben. In der Folge, so die Anklage, vergewaltigten die jungen Männer das wehrlose Mädchen.

Alle Angeklagten vor Amtsgericht Pforzheim geständig

Vor Gericht gaben die Angeklagten die Tat zu und gaben sich reumütig. Nach SWR-Informationen steht für die drei jungen Männer mehrjährige Haftstrafen im Raum. Die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung waren aus Gründen des Opferschutzes nicht-öffentlich.