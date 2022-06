Prozessauftakt: Ex-Soldaten sollen Söldnertruppe für den Einsatz im Jemen geplant haben

per Mail teilen

Das Ziel der Männer soll es laut Anklage gewesen sein, eine Söldnertruppe aufzubauen. Doch so weit kam es nicht. Sie wurden festgenommen und stehen nun in Stuttgart vor Gericht.

Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart beginnt am Donnerstag ein Prozess gegen zwei frühere Bundeswehrsoldaten. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, dass sie eine terroristische Vereinigung gründen wollten. Doch noch bevor die beiden 52 und 60 Jahre alten Männer ihren Plan in die Tat umsetzen konnten, wurden sie festgenommen.

Die ehemaligen Fallschirmjäger sollen Anfang 2021 den Entschluss gefasst haben, eine Söldnertruppe aufzustellen. Diese sollte sich demnach vor allem aus ehemaligen Angehörigen deutscher Spezialeinheiten zusammensetzen. Einer der Männer soll zu diesem Zweck aktive und ehemalige Bundeswehrsoldaten angesprochen haben. Der Plan war wohl, die Söldnertruppe auf bis zu 150 Mann anwachsen zu lassen, die dann ausschließlich unter dem Kommando der beiden ehemaligen Fallschirmjäger gestanden hätte.

Einsatz im Bürgerkriegsgebiet geplant

Die künftigen Söldner hätten für ihren Einsatz im Monat bis zu 40.000 Euro bekommen sollen. Die Söldnertruppe sollte laut Bundesanwaltschaft völkerrechtswidrig in den jemenitischen Bürgerkrieg eingreifen, um Friedensverhandlungen zu erzwingen. Um die Ziele zu erreichen, hätten die beiden Beschuldigten laut Bundesanwaltschaft auch Tötungshandlungen im Rahmen von kriegerischen Auseinandersetzungen sowie zivile Verluste in Kauf genommen.

Die Finanzierung des Vorhabens hätte über Verantwortungsträger aus Saudi-Arabien erfolgen sollen. Einer der beiden Angeklagten soll laut Bundesanwaltschaft über einen längeren Zeitraum hartnäckig versucht haben, mit staatlichen Stellen in Saudi-Arabien in Kontakt zu treten. Diese reagierten wohl aber nicht. Dennoch hielten die beiden Männer an ihrem Vorhaben fest.

Ein Beschuldigter stammt aus dem Kreis Calw

Mittelfristig sei ein weltweit operierendes Militärunternehmen geplant gewesen. Doch so weit kam es nicht. Die beiden Männer wurden im Oktober 2021 im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und in München festgenommen. Einer von ihnen stammt aus Bad Liebenzell im Kreis Calw.

Vermeintliche Wahrsagerin spielte eine Rolle

Interessant dürfte beim Prozess zudem die Rolle einer vermeintlichen Wahrsagerin sein. Laut Bundesanwaltschaft waren die Vorstellungen der beiden Ex-Soldaten getragen "von Botschaften einer Wahrsagerin, welche die Angeschuldigten als verbindliche Handlungsanweisungen verstanden".

Für den Prozess vor dem 7. Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart, der im Prozessgebäude in Stammheim stattfindet, sind bis Ende November fast 30 Verhandlungstermine angesetzt.