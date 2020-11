per Mail teilen

Nach dem Ende der Sanierung der Bahnstrecke Mannheim-Stuttgart werden in den kommenden Nächten die provisorischen Fußgängerbrücken zwischen Bruchsal und Bretten abgebaut.

Bis spätestens zum 17. November sollen die Bahnübergänge wieder frei sein. In den kommenden beiden Nächten will die Deutsche Bahn AG mit dem Rückbau der provisorischen Fußgängerbrücken, die aus Baugerüstteilen errichtet wurden, beginnen. Die sehr hohen Übergänge waren nötig geworden, weil die Bahnübergänge im Saalbachtal in Heidelsheim, Helmsheim, und Bretten-Diedelsheim wegen der hohen Auslastung der Umleitungsstrecke seit Beginn der Sanierungsarbeiten dauerhaft gesperrt waren.

In Gondelsheim bereits freie Fahrt

Da die Behelfsbrücken hier direkt über den Bahnschranken aufgebaut sind, können die Übergänge erst nach deren Demontage, spätestens am 17. November wieder öffnen. In Gondelsheim ist der Bahnübergang bereits seit dem vorletzten Wochenende wieder frei, hier war die Behelfsbrücke neben der Straße errichtet worden.