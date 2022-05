Protesttag zur Gleichberechtigung in der Region

Zum 5. Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung finden einige Aktionen auch im Raum Karlsruhe und Enzkreis statt. In Mühlacker will sich Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) in einer integrativen Kita informieren. In Pforzheim findet ein Aktionsnachmittag statt, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Die Stadt Karlsruhe will über Projekte wie die "Assistenzhundefreundliche Kommune" oder das Blindenleitsystem informieren. Die Initiatoren des Protesttags fordern europaweit eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft.