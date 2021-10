Aktionstag für fairen Umbau vor Raffinerie Miro

per Mail teilen

Auf einem bundesweiten Aktionstag fordert die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) einen fairen Umbau der Industrie. In Karlsruhe findet am Freitagmittag eine Kundgebung vor der Erdölraffinerie Miro statt. Gemeinsam mit der IG Metall wolle man sich für eine wegen des Klimawandels anstehende Transformation der Industrie einsetzen, die sozial gerecht und ausgewogen ist, so ein IG BCE-Sprecher. Es gehe um eine Zukunft für gute Industriearbeit sowie gerechte Arbeits- und Lebenschancen für die Beschäftigten. Vor der Karlsruher Miro, die als Erdölraffinerie besonders vom Wandel betroffen ist, werden über 100 Beschäftigte erwartet. Eingeladen sind die örtlichen Bundestagsabgeordneten sowie Karlsruhes Oberbürgermeister Mentrup (SPD).