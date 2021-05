Im Murgtal sorgt die PFC-Entsorgung auf der Mülldeponie in Gaggenau-Oberweier für Unmut. Mit einer Demo am Sonntag will die Bürgerinitiative "Stop Deponie Oberweier" gegen die geplante Deponie-Erweiterung protestieren.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt beabsichtigt den Ausbau der Deponie "Hintere Dollert", um dort künftig PFC-belastetes Bodenaushub-Material aus der Region Mittelbaden zu entsorgen. Zu der Kundgebung auf dem Sportplatzgelände in Gaggenau-Oberweier (Kreis Rastatt) werden bis zu 700 Teilnehmer erwartet. Bürgerinitiative gegen Lagerung von PFC Auf Plakaten und in sozialen Netzwerken hatte die Bürgerinitiative "Stop Deponie Oberweier" für die Teilnahme an der Demo geworben: Um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten, soll jeder einzelne Stellplatz der Teilnehmer markiert werden. Die Bürgerinitiative wendet sich gegen die Lagerung von PFC auf der Mülldeponie, sie wirft dem Abfallwirtschaftsamt Rastatt mangelnde Transparenz bei der Informationspolitik vor. Die Bürgerinitiative fordert nun vom Landkreis Rastatt lückenlose Aufklärung über die PFC-Entsorgung. Landratsamt veröffentlicht Video für mehr Transparenz Vor der Kundgebung erklärte Landrat-Stellvertreter Jörg Peter am Freitag, dass der Grundsatz sei, Abfälle dort zu entsorgen, wo sie auch anfielen und es nicht sein könne, dass man sich aus der Verantwortung nehme und Müllexporte, insbesondere PFC-Abfälle, in die dritte Welt gebracht würden. In einem vom Landratsamt veröffentlichten Video nimmt die Behörde inzwischen Stellung zu den Vorwürfen der Bürgerinitiative "Keine Deponieerweiterung - Kein PFC" und verweist auf die Rechtmäßigkeit der Konzentratrückführung des Sickerwassers, was auch das baden-württembergische Umweltministerium in einem Schreiben kürzlich bestätigte und dem Landkreis das Vorgehen als korrekt attestierte. Im Sommer soll der Kreistag über eine Erweiterung der Deponie entscheiden - das Thema PFC dürfte dabei weiter für Konfliktstoff sorgen.