Der geplante Umbau der Turmbergbahn im Karlsruher Stadtteil Durlach stößt auf Widerstand. Die Pläne der Verkehrsbetriebe Karlsruhe wurden am Donnerstagabend bei einer Online-Informationsveranstaltung von Gegnern kritisiert. Die 133 Jahre alte Standseilbahn - auf den als Ausflugsziel beliebten Turmberg - soll für knapp 21 Millionen Euro erneuert werden. Neben neuen Gleisen und Waggons ist eine Verlängerung der Strecke bis zur Straßenbahnhaltestelle an der B3 vorgesehen, um die Turmbergbahn an den ÖPNV anzuschließen. So hat es der Karlsruher Gemeinderat im Oktober beschlossen. Vor allem die Verlängerung ruft Proteste bei Anwohnern hervor. Sie befürchten Verkehrsprobleme wegen der geänderten Straßenführung. Auch der Wegfall von Grünanlagen und ein Schutzzaun entlang der Strecke wird kritisiert. In einer Online-Petition haben die Gegner inzwischen über 1.000 Unterschriften gesammelt.