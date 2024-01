Hunderte demonstrieren gegen rechts in Bruchsal und Rastatt

Am Samstagnachmittag demonstrierten in der Region erneut viele Menschen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie. Die größten Veranstaltungen gab es in Bruchsal und Rastatt.

Sendung am Mo. , 29.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg