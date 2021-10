Streit um geplante Bauschuttdeponie neben dem Kloster

Wird es neben dem Kloster Maulbronn im Enzkreis bald eine Bauschuttdeponie geben? Während die Betreiberfirma an einem Antrag dafür arbeitet, möchte eine Bürgerinitiative das Projekt bereits jetzt stoppen. Die Bürgerinitiative will darüber entscheiden, ob sie ein Bürgerbegehren in Gang setzt. Damit möchte sie den Druck auf die politischen Entscheidungsträger und die Betreiberfirma erhöhen. Nach Meinung der Bürgerinitiative ist die Öffentlichkeit bei den Plänen zum Bau der Bauschuttdeponie am Ort des alten Steinbruchs neben dem Kloster Maulbronn nicht ausreichend miteinbezogen worden. Das Landratsamt und die Betreiberfirma Fischer Weilheim widersprechen dem und verweisen auf das noch anstehende Planfeststellungsverfahren beim Regierungspräsidium in Karlsruhe. Dort möchte die Betreiberfirma im kommenden Jahr den Bau der Deponie beantragen.