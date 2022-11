per Mail teilen

Umweltschützer haben am Montagnachmittag im größten Hörsaal des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) eine Protestaktion gestartet. Vorlesungen finden trotzdem statt.

Im und vor dem Audimax wurden Banner aufgehängt, auf denen unter anderem Klimagerechtigkeit gefordert wird. Am Montagnachmittag waren rund ein Dutzend junge Aktivisten vor Ort, die sich der weltweiten Protestaktion der Gruppe "End Fossil Occupy" angeschlossen haben. Zwischen den Vorlesungen soll es immer wieder Aktionen im Audimax geben.

Vorlesungen finden trotz Protestaktion statt. SWR

Mehrere Forderungen an KIT

Die Protestierenden haben mehrere Forderungen an das KIT. Zum Beispiel sollen erneuerbare Energien am KIT schnellstmöglich ausgebaut werden. Unter anderem sollen die Stromlieferungen für den Campus Nord komplett aus regenerativer Energie gedeckt werden, so die Forderung. Zudem sollen Studierende das Energie- und Klimaschutzkonzept des KIT mitgestalten können.

KIT lässt Proteste laufen

Das KIT sieht nach eigenen Angaben keinen Anlass, den "friedlichen Protest der Studierenden zu beenden". Der Lehrbetrieb sei nicht beeinträchtigt. Erneuerbare Energien und ihre Speicherung seien große Forschungsthemen des KIT, betont die Universität in einer Stellungnahme.

"Am KIT engagieren wir uns seit vielen Jahren dafür, den Anteil eigenerzeugter Energie auf Basis erneuerbarer Energien zu steigern."

Wie lange der Protest noch geht, ist unklar.