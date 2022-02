Der Platz für neue Häuser und Wohnungen in Karlsruhe ist Mangelware. Im Stadtteil Grünwettersbach stößt ein geplantes Neubaugebiet auf Gegenwind. Wie will die Stadt den Wohnraummangel bekämpfen?

Matthias Gernsbeck ist vor zehn Jahren nach Grünwettersbach gezogen. Der Chemiker lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in einem Einfamilienhaus am Ortsrand des Höhenstadtteils - mit freier Sicht auf die angrenzenden Wiesen und Felder.

"Wir schätzen die Nähe zu Karlsruhe. Aber auch diese dörfliche Infrastruktur: Man kennt die Nachbarn mit Namen. Man hilft sich, wenn die Katze gefüttert werden muss."

Doch mit diesem dörflichen Idyll könnte es bald vorbei sein, fürchtet Matthias Gernsbeck. Die Wiesen sollen dem Neubaugebiet "7 Höfe" für bis zu 400 Menschen weichen. Der Familienvater und weitere Anwohner wollen das Projekt noch verhindern.

Anwohner fürchten Verkehrschaos in Grünwettersbach

Die Stadt plant eine gemischte Bebauung, unter anderem mit Reihenhäusern und Doppelhaushälften, aber auch mit vierstöckigen, zwölf Meter hohen Mehrfamilienhäusern. "Betonklötze", wie sie die Gegner des Projektes nennen. Sozialwohnungen sind nicht geplant.

"Das Projekt ist zu groß geplant. Die Straßen dafür sind zu klein. Wir werden eine wahnsinnige Verkehrs- und Lärmbelastung haben."

Schon jetzt dränge sich manchmal der Ausweichverkehr der angrenzenden A8 durch den beschaulichen Höhenstadtteil, so Gernsbeck. Wenn die Bevölkerung mit dem Neubaugebiet um ein Zehntel wachsen sollte, würde sich das Problem verschärfen.

Die Anwohner haben Plakate aufgehängt, auf denen sie gegen das geplante Neubaugebiet protestieren. SWR

Außerdem würden gerade die mehrgeschossigen Bauten nicht ins von Einfamilienhäusern geprägte Ortsbild passen. Es gebe hier auch gar keinen Bedarf für so große Mehrfamilienhäuser.

Nachfrage nach Wohnraum in Karlsruhe hoch

Dem widerspricht das Karlsruher Stadtplanungsamt. Man bekomme schon viele Anfragen, wann man sich auf eine Liste für die neuen Wohnungen und Häuser setzen könne und wann die Bebauung komme. Außerdem werte das Neubaugebiet den Stadtteil auch auf.

"Häufig ist es so, dass die Infrastruktureinrichtungen dann besser genutzt werden, vielleicht sogar ausgebaut und damit attraktiver werden auch für die, die dort wohnen."

Zwar ist die Bevölkerungszahl in Karlsruhe nach einem jahrelangen Anstieg zuletzt leicht gesunken. Der Wohnungsmarkt bleibt aber weiter angespannt, was sich auch an den steigenden Mieten zeigt. In einer Prognose von 2019 ging das Statistische Landesamt davon aus, dass Karlsruhe bis 2035 um etwa 10.000 Bewohner wächst.

Wohnraum im "Speckgürtel" von Karlsruhe

Um das Wohnraumproblem in der Stadt zu lösen, setzt Karlsruhe unter anderem auf Vereinbarungen im Nachbarschaftsverband, dem zehn weitere Kommunen angehören - darunter Rheinstetten, Eggenstein-Leopoldshafen und Ettlingen. So sollen neue Wohngebiete im "Speckgürtel" von Karlsruhe entstehen, die wiederum die Stadt entlasten.

Karlsruhe zählt etwa 300.000 Einwohner. Nach Prognosen soll die Stadt weiter wachsen. imago images Carmele/tmc-fotografie.de

Im Zentrum soll künftig auch Bauen in die Höhe eine größere Rolle spielen. In der Waldstadt ist etwa ein achtstöckiges Hochhaus geplant. Zudem hofft Stadtplanerin Karmann-Woessner auf die Zusammenarbeit mit Grundstücksbesitzern. So könnten versiegelte Hinterhöfe revitalisiert werden.

Pläne für Wohngebiet erhitzen die Gemüter

Das Neubaugebiet in Grünwettersbach wird in einem beschleunigten Bauverfahren geplant, was bei den Anwohnern auf zusätzlichen Unmut stößt. Die Stadt setzt dabei auf einen Paragraphen, der geschaffen wurde, damit die Städte schneller und unbürokratischer neuen Wohnraum schaffen können.

Noch haben die Anwohner in Grünwettersbach freie Sicht auf die Wiesen am Ortsrand. SWR

Mit einem Baustart rechnet das Stadtplanungsamt frühestens 2024. Doch das Thema ist in dem Höhenstadtteil bereits jetzt hochemotional. Bei Matthias Gernsbeck lag neulich ein anonymes und beleidigendes Schreiben im Briefkasten, erzählt der 45-Jährige. Er werde sich aber weiter engagieren. Notfalls wollen er und seine Mitstreiter juristische Schritte gegen das Projekt prüfen.