Protest für Pfarrer Koffler

Eine Großzahl der Mitglieder der Bernhardusgemeinde will gegen die Abberufung von Pfarrer Koffler protestieren. Sie rufen zu einem gemeinsamen Gebet auf. Eine Pfarrgemeinderätin sagte, es werde für Vielfalt und Mitspracherecht gebetet. Es solle ein friedliches Gebet werden – "mit Nachdruck". Pfarrer Koffler war nach seiner Faschingspredigt überraschend von der Erzdiözese Freiburg aus Baden-Baden abberufen worden. Zuvor hatte es von einigen wenigen Gemeindemitgliedern Kritik unter anderem an seinem Aussehen gegeben. Manche hatten sich daran gestört, dass er in kurzen Shorts joggen gegangen war. Nun hat die Erzdiözese Freiburg gesagt, dass sie keine Zukunft für ihn in Baden-Baden sieht.