Wohnraum ist knapp. Dann müssen wir eben auf's Dach! Das ist die Idee hinter RoofKIT, einem Projekt des Karlsruher Instituts für Technologie. Am Mittwoch wurde es vorgestellt.

Wie und wo wohnen wir in Zukunft? Wohnraum ist knapp und es gibt immer weniger Fläche zum Bauen. Mit dieser Frage hat sich auch das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beschäftigt und an einer Lösung gearbeitet: Leben auf dem Dach! Ihr Projekt RoofKIT ist am Mittwoch vorgestellt worden. Schwerpunktmäßig ist es an der Fakultät für Architektur angesiedelt.



Ein Team aus Studierenden und Forschern untersucht, wie städtische Bauten energie- und ressourceneffizient verdichtet werden können. Zum Beispiel indem man auf Dächern baut. Einer der Vorteile: Man nutzt bereits versiegelte Flächen.

Küchenmöbel aus Joghurtbechern

Auf dem Campus Süd des KIT wurde ein Demonstrations-Haus mit einer Wohnfläche von rund 54 Quadratmetern aufgebaut. Verwendete Materialien sind unter anderem Holz, Filz, Lehm und recycelte Abfälle. Sogar Seegras und geschreddertes Glas sind dabei, die Küchenmöbel bestehen aus Joghurtbechern.



Der Grundriss ist offen, es gibt keine geschlossenen Räume. Darum ist das Projekt zunächst für Singles und Pärchen gedacht.

Vielseitiges Energie-Konzept

Zum Energie-Konzept gehören Solar-Energie, Wärmepumpe und in Karlsruhe auch Geothermie. Das Haus ist sehr gut isoliert - zum einen, weil Energie-Effizienz eine immer wichtigere Rolle spielt, zum anderen, weil es im Sommer auf Dächern sehr heiß werden kann. In den nächsten drei Jahren wird das Gebäude für Architektur- und Energieforschung genutzt. Am Ende sollen aber natürlich auch Menschen drin wohnen.

Laut Andreas Wagner ist das Projekt zunächst für Singles und Pärchen gedacht SWR Henning Mohr

"Unser Küchenmobiliar besteht aus dem Grundmaterial Joghurtbecher. Sozusagen aus der Küche in die Küche."

Volkswohnung an Projekt sehr interessiert

Das Projekt ist zwar zunächst gedacht für Singles und Pärchen. Laut Andreas Wagner, Professor für Bauphysik an der Fakultät für Architektur, ist das aber nur „ein Stück vom Kuchen“. Das Gesamt-Konzept sieht auch Familien vor, die sich dann auf zwei Stockwerke verteilen. Interessenten gibt’s auch schon: Die Volkswohnung in Karlsruhe analysiert gerade laut Wagner ihren Gebäudebestand sehr genau, ist Sponsor und extrem interessiert an diesem Projekt.