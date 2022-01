Jobcenter-Projekt: 1.000 Leistungsbezieher weniger

per Mail teilen

Das Jobcenter Pforzheim hat mit einem speziellen Projekt in den vergangenen dreieinhalb Jahren 1.000 Menschen, die schon länger keiner Arbeit mehr nachgehen, aus dem Bezug von Arbeitslosengeld 2 oder Sozialgeld heraus geholfen. Vier Fallmanager kümmern sich um die Betroffenen, die nach Mitteilung der Stadt Pforzheim in das Projekt eingebunden und engmaschig betreut werden. Im Laufe des seit Sommer 2018 laufenden Projekts konnten gut 600 Menschen in sozialversicherungspflichtige Arbeit vermittelt werden. Andere nahmen selbstständige oder geringfügige Tätigkeiten auf. Da es nun 1.000 Leistungsbezieher weniger gebe, hat die Stadt Pforzheim nach eigenen Angaben rund zwei Millionen Euro Kosten eingespart.