Wie kann Berufsausbildung in Zeiten von Corona auch von zuhause aus funktionieren? Im Landesförderprojekt "Lernbegleitung digital" sollen Ausbilder und Azubis genau das lernen. Bei der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald hat der erste Lehrgang jetzt begonnen. Am ersten Lehrgang nehmen 20 Ausbilderinnen und Ausbilder aus 15 Unternehmen in der Region teil. Das Projekt wird wissenschaftlich von der Universität München begleitet.