Projekt der Diakonie Baden erhält Förderung vom Land

per Mail teilen

Das Land Baden-Württemberg fördert ein Projekt der Diakonie Baden mit 350.000 Euro, das hat die Diakonie Baden mitgeteilt. Das Projekt "D-Care Lab" soll die Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen in Zukunft verbessern. Das Projekt helfe eine qualitativ hochwertige Infrastruktur im Bereich der Pflege in Baden-Württemberg sicherzustellen, so Sozialminister Lucha über das Projekt. Der evangelische Wohlfahrtsverband hatte sich im Rahmen eines Innovationsprogramms vom Land Baden-Württemberg auf die Förderung beworben.