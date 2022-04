Programm für Straßentheaterfestival tête-à-tête vorgestellt

per Mail teilen

In Rastatt ist am Mittwoch das Programm für das tête-à-tête vorgestellt worden. Das größte internationale Straßentheaterfestival Deutschlands findet vom 24. Mai bis 29. Mai statt. Fünf Tage lang werden in Rastatt Straßentheater- und Zirkusgruppen aus verschiedenen Ländern auftreten. Artisten wie Clowns und Tänzer von 35 Performancegruppen sollen mit ihren Darbietungen unterhalten, berühren und aufrütteln. Themen wie Vielfalt, Gleichberechtigung, Teilhabe, Nachhaltigkeit oder Generationengerechtigkeit sollen laut Veranstalter auf die Bühnen und ins Bewusstsein der Besucher getragen werden. Die meisten Vorstellungen finden draußen bei freiem Eintritt statt. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 80.000 Besuchern.