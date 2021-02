per Mail teilen

Im Rastatter Mercedes-Benz-Werk läuft am kommenden Montag die Produktion wieder an. Wegen Problemen bei Zulieferfirmen für elektronische Bauteile mussten die Bänder im Werk für drei Wochen abgestellt werden. Alle Mitarbeiter befanden sich in Kurzarbeit. Unter den Lieferproblemen für elektronische Bauteile litt die Automobilproduktion weltweit.