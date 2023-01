Neues Stadtbahn-Modell: Verkehrsbetriebe Karlsruhe laden zum Probesitzen ein

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe laden am Montag und Dienstag Interessierte ein, das neue Stadtbahn-Modell unter die Lupe zu nehmen. Bis die ersten Bahnen aber tatsächlich rollen, wird es noch dauern.

Wie sieht der Karlsruher Bahnverkehr der Zukunft aus? Davon können sich Besucherinnen und Besucher am Montag und Dienstag ein konkretes Bild machen. Testen, fühlen, probesitzen – das neue Bahn-Modell, ein sogenanntes MockUp, soll auf Herz und Nieren geprüft werden. Begleitet wird das Ganze von den Projektverantwortlichen, die sich dadurch vor allem einen regen Austausch mit den Fahrgästen erhoffen.

Einsparungen von rund einer Million Euro pro Fahrzeug

Weltweit einzigartig macht das milliardenschwere TramTrain-Projekt nach Aussage der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) das Beschaffungsmodell: So sollen für alle Kooperationspartner möglichst viele gleiche Teile angefertigt werden, trotzdem kann jeder individuell über Lackierung, Einstiegshöhe oder Innenausstattung bestimmen. Dadurch verringern sich die Entwicklungskosten, produziert wird in großen Massen. Auf diese Weise soll rund eine Million Euro pro Fahrzeug eingespart werden.

Ohne Umstieg vom Umland in die Innenstadt

Teil der Kooperation sind die VBK und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) zusammen mit vier weiteren deutschen und österreichischen Verkehrsunternehmen sowie dem Land Baden-Württemberg.



Insgesamt sollen bis zu 504 Schienen-Fahrzeuge für alle Standorte bestellt werden, die typische Merkmale von klassischen Stadtbahnen sowie Regionalzügen vereinen. Sie sollen Innenstädte ohne Umsteigen mit umliegenden Ballungsräumen verbinden.

Anmeldungen vorab sind nicht erforderlich

Bis ältere Modelle mit barrierefreien Neufahrzeugen ausgetauscht werden, wird es noch eine Weile dauern. Die AVG rechnet ab 2025 mit den ersten TramTrains, die VBK ein Jahr später.



Bis dahin können Interessierte das 22 Meter lange Stadtbahn-Modell am Montag zwischen 10 und 13 Uhr oder am Dienstag zwischen 18 und 20 Uhr in der MockUp-Halle in der Wikingerstraße in Karlsruhe begutachten. Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich.