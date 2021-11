Weihnachtsmarkt mit 2G-Regeln: Ein Pro & Contra

per Mail teilen

Endlich wieder Weihnachtsmarkt in Karlsruhe - aber ist das unbeschwerte Feiern zwischen Bratwurst- und Glühweinbuden bei steigenden Inzidenzen überhaupt zu vertreten? Ein Pro & Contra aus unserer Redaktion.

Pro: Schritt in die Normalität mehr als überfällig

Von Rebekka Plies

Endlich wieder Weihnachtsmarkt - warmes Lichtermeer, Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln, gut gelaunte Menschen, die zwischen den Buden hin- und herschlendern. Das alles hat im vergangenen Jahr gefehlt. Das hat mir gefehlt.

Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt und das damit verbundene Lebensgefühl steht für mich auch in Zeiten von Rekordinzidenzen nicht im Widerspruch, sondern ist für mich ein Appell an die Eigenverantwortung und für die eigene Freiheit. Ich bin doppelt geimpft, teste mich trotzdem regelmäßig und versuche mich im Alltag verantwortungsvoll wieder an eine gewisse Vor-Corona-Normalität heranzutasten.

Wochen- und monatelang haben die Städte und Gemeinden über Hygienekonzepten gebrütet, um sicherzustellen, dass man kein Superspreader-Event im Namen des Glühweins organisiert. Klar müssen die 2G- oder 2G+-Regeln konsequent kontrolliert werden, sonst bringt das beste Konzept nichts.

Ende der Geduld erreicht

Ich persönlich kann und will nicht mehr darauf warten, dass die Uneinsichtigen endlich Verantwortung für sich und ihr Umfeld übernehmen. Dann werden wir im kommenden Jahr vermutlich wieder auf Besserung warten. Sowohl das Verständnis für Ungeimpfte als auch das stoische Regel-Befolgen und Klammern an wachsweiche, teils hilflose Vorgaben der Politik mit der Hoffnung auf Besserung haben ihre Grenzen.

Ich glaube, dass die meisten Leute rücksichtsvoll miteinander umgehen und aufeinander achten und, dass die Dankbarkeit, über einen möglichen Weihnachtsmarktbesuch überwiegen wird. Wenn die Konzepte stimmen, war dieser kleine Schritt Richtung Normalität auch in Sachen Weihnachtsmarkt in meinen Augen mehr als überfällig.

Contra: Virus nimmt auf Weihnachten keine Rücksicht

von Daniel Günther

Wer seine Fernbedienung zuhause in die Hand nimmt und durch die Programme wandert, kann die aktuellen Widersprüche in der Corona-Pandemie bestens verfolgen. Auf dem einen Kanal schlagen Virologen die Hände über den Kopf zusammen, verweisen auf Rekordinzidenzen sowie Intensivstationen am Limit und fordern dringend Kontaktreduzierung. Der nächste Sender zeigt ausverkaufte Fußballstadien und feiernde Fans.

Heute kommen also noch die Bilder vom unbeschwerten Feiern auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt dazu. 2G, abgetrennte Bereiche, ein ausgetüfteltes Hygienekonzept. Ja, man hat sich Mühe gegeben in Karlsruhe, um die Menschen in die schmerzlich vermisste, friedliche Weihnachtswelt zu schicken.

Keine Pandemie der Ungeimpften

Nur unbeschwert ist nichts!

Leider sind wir mit unserer Impfquote nicht da wo wir sein könnten und so müssen wir dringend alles tun, um das Infektionsgeschehen zu verlangsamen, denn auch, wenn die Gefahr als Genesener oder Geimpfter schwer an Corona zu erkranken deutlich reduziert ist, kommt es leider vor. Dass Geimpfte das Virus übertragen können, kommt erschwerend dazu.

Diese vierte Welle ist keine Pandemie der Ungeimpften! Diese Wahrheit müssen wir akzeptieren.

Auch nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie wurde der Königsweg zwischen Sicherheit und Freiheit noch nicht gefunden. Deshalb sagen einige Kommunen den Weihnachtsmarkt ab, in anderen findet er statt.

Doch leider befinden wir uns aktuell in einer Phase, in der jedes Risiko unbedingt minimiert werden muss. Denn das Virus nimmt auf unsere Weihnachtsgefühle leider keine Rücksicht!