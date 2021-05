per Mail teilen

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) will im Sommer die Fahrpreise um durchschnittliche 3,8 Prozent erhöhen. Das stößt bei vielen auf Kritik. Hier sind Argumente dafür und dagegen.

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) passt zum 1. August seine Tarife an. Die Ticketpreise verteuern sich um durchschnittlich 3,8 Prozent. Zuvor hatte der Kreistag Karlsruhe die geplante Tariferhöhung scharf kritisiert.

Zwei Reporter aus dem SWR Studio Karlsruhe tauschen in einem Pro und Contra die Argumente aus:

Pro: "Innovation im ÖPNV kommt nicht von allein"

von Jürgen Essig

Wie man es auch dreht und wendet, am Ende zahlen wir Bürgerinnen und Bürger doch alle Kostensteigerungen durch höhere Löhne und auch die Einnahmeausfälle durch Corona. Verzichtet man wie schon im letzten Jahr auf eine Fahrpreiserhöhung, um wieder mehr Menschen in die Busse und Bahnen zu locken, dann muss das Defizit aus Steuergeldern beglichen werden. Dann bezahlen alle mit, auch diejenigen, die den Nahverkehr nicht nutzen wollen oder können.

Keine Alternative zur Preiserhöhung

Die Verantwortlichen im Aufsichtsrat des KVV haben es sich nicht einfach gemacht. Das Ziel heißt, man muss den ÖPNV attraktiver machen, nur dann lässt sich die vom Land Baden-Württemberg angestrebte Verkehrswende mit 50 Prozent mehr Fahrgästen bis 2030, auch erreichen. Und das geht eben nicht, wenn man ständig weitere Defizite anhäuft. Fehlendes Geld führt zu weniger Qualität im Angebot. Trotz der Tarifanpassung und Ausgleichszahlungen von Bund und Land in Höhe von rund 95 Prozent, bleiben die Verkehrsunternehmen am Ende dennoch auf Millionenverlusten sitzen, die an anderer Stelle wieder eingespart werden müssen.

Innovation kostet Geld

Dabei wagt der KVV trotz Corona im Dezember den Sprung in ein neues Tarifsystem. Die persönliche "Homezone" schafft neue Möglichkeiten für die Kundinnen und Kunden günstiger zu fahren. Auch die Einführung dieses, nach Expertenmeinung innovativsten Tarifmodells Deutschlands, kostet den KVV noch einmal mindestens acht Millionen Euro. Das rein digitale Angebot soll weitere Kunden in den ÖPNV locken und bietet vielen Fahrgästen weitere Einsparmöglichkeiten. Dazu kommt noch ab Dezember die neue Kombilösung, mit deutlichen Verbesserungen für die Kunden in der Karlsruher Innenstadt. Würde man auf diese Tarifanpassung verzichten, dann würde die kommende im Jahr 2022 umso höher ausfallen.

Contra: "Preiserhöhung ist falsches Signal zur falschen Zeit"

von Susann Bühler

Es sind schlechte Nachrichten für Pendler und alle Karlsruher ÖPNV-Kunden: Bus- und Bahnfahren wird ab August deutlich teurer: Um fast 3,8 Prozent steigen die Ticketpreise – und das quer durch alle Tarife im gesamten Netz des KVV. Das ist ein herber Schlag ausgerechnet für die Kunden, die dem ÖPNV in Karlsruhe auch in der Corona-Pandemie nicht den Rücken gekehrt, sondern die Treue gehalten haben - und weiter halten.

Treue wird bestraft

Während die Fahrgastzahlen durch Corona um die Hälfte eingebrochen sind, sollen jetzt die Vielfahrer, Pendler und Familien, die sich kein Auto leisten können oder wollen, für ihre Treue "bestraft" werden: Denn sie sollen die Zeche zahlen für das gähnende Finanzloch beim Verkehrsverbund von 4,5 Millionen Euro. Damit verteuert sich die Fahrt von Baden-Baden nach Karlsruhe von 7,60 Euro auf 8 Euro, Pendler aus Bühl, die täglich zur Arbeit fahren, zahlen dann im Monat 184 Euro statt 177 Euro und die beliebte "Scool-Card" schlägt sogar mit über 500 Euro im Jahr zu Buche.

ÖPNV muss bezahlbar und attraktiv bleiben

Zu viel Geld für Familien, Alleinerziehende und Pendler, die auf Bus und Bahn dringend angewiesen sind. Die Preiserhöhung ist ein falsches Signal zur falschen Zeit: Denn gerade jetzt, da umweltfreundliche Verkehrskonzepte gerade in den Städten immer wichtiger werden, sollte der KVV alles tun, um den ÖPNV für Kunden bezahlbar und damit attraktiv zu machen. Kunden holt man nicht zurück, indem man kräftig an der Preisschraube dreht.