Strom und Gas: Anbieter in Karlsruhe und Baden-Baden wollen Preise weiter senken

Die Preise für Gas und Strom sinken. Kunden der Stadtwerke in Rastatt, Karlsruhe oder Baden-Baden müssen bald deutlich weniger für ihre Energie bezahlen, als noch vor ein paar Monaten.

Bei den regionalen Anbietern und Stadtwerken gibt es eine Welle von Preissenkungen. Und auch bundesweite Billiganbieter sind wieder am Markt zurück und wollen mit ihren Angeboten Kunden für sich gewinnen. In diesem Sommer gibt es eine regelrechte Preissenkungswelle. Und das bekommen jetzt auch Verbraucherinnen und Verbraucher in Karlsruhe, Rastatt oder Baden-Baden zu spüren.

Wie viel kostet Strom und Gas in Baden-Baden, Rastatt und Karlsruhe?

Die Stadtwerke Baden-Baden haben angekündigt, ihren Strompreis um 23 Prozent und den Gaspreis um 14 Prozent pro Kilowattstunde zu senken. Nachdem sie schon im Juli mit den Preisen heruntergegangen waren. Hier kostet dann ab 1.November eine Kilowattstunde Strom dann etwas mehr 33 Cents.

Aber auch andere Anbieter sind dabei ihre Tarife zu senken. Die Stadtwerke Rastatt haben zum 1. August bei der Grundversorgung ihre Preise deutlich reduziert – beim Gas um mehr als 30 Prozent, beim Strom um rund 20 Prozent. Damit liegen die Tarife unter den sogenannten „Preisbremsen“.

In Karlsruhe planen die Stadtwerke ebenfalls Senkungen, wahrscheinlich zum 1. November. Doch da muss noch der Aufsichtsrat den neuen Tarifen zustimmen. In Karlsruhe liegt der Preis bei der Grundversorgung noch recht hoch, beispielsweise bei 52 Cents pro Kilowattstunde und beim Gas bei bis zu 19 Cents pro Kilowattstunde.

Welche Rolle spielen die Preisbremsen für Strom und Gas?

Rückwirkend seit Januar und noch bis zum Endes des Jahres gelten die von der Bundesregierung beschlossene Strom- und Gaspreisbremse. Das heißt, man zahlt beim Strom nicht mehr als 40 Cents und beim Gas nicht mehr als 12 Cents pro Kilowattstunde.

Wenn die Preise der Versorger darüber liegen, wird der überschüssige Betrag vom Staat übernommen. Allerdings nur für 80 Prozent der Menge von Strom oder Gas, die man im Vorjahr verbraucht hat.

Man bekommt aber keinen Scheck ins Haus geschickt, sondern das wird verrechnet, in der Jahresrechnung des Strom- oder Gasanbieters. Da wird der Rechnungsbetrag gleich entsprechend abgesenkt.

Wie geht es mit den Preisen für Strom und Gas weiter?

Sicher weiß das natürlich niemand. Aber die Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg erwartet, dass es zum Jahresende nochmal eine Senkungswelle geben kann. Und der Tipp lautet auch, wenn man deutlich über den Preisbremsen liegt, dass man sich dann mal genau seinen Vertrag anschauen und einen Tarifwechsel in Erwägung zieht. Denn wenn zum 1. Januar die Preisbremsen wegfallen, dann könnte es schlagartig teurer werden.

Die Verbraucherzentrale rät aber gleichzeitig zur Vorsicht beim Tarifwechsel. Es tauchen nun wieder verstärkt Anbieter auf, die von der Verbraucherzentrale in der Vergangenheit schon mehrfach abgemahnt wurden, weil sie zum Beispiel Preisgarantien nicht eingehalten haben. Deshalb empfiehlt sich ein Blick in die Beschwerdeportale, wie sie zum Beispiel die Verbraucherzentralen im Internet betreiben.

Und auch bei Vorauszahlungen für das ganze Jahr ist Vorsicht geboten. Vergangenes Jahr sind einige Anbieter Pleite gegangen und das vorausgezahlte Geld war weg. Überhaupt kann man oftmals schon viel Geld sparen, wenn man bei den regionalen Anbietern oder Stadtwerken raus aus der Grundversorgung geht und in einen der dortigen Sondertarife wechselt. Das ist dann der Kompromiss zwischen Geld sparen und Versorgungssicherheit.