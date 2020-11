Der mit 5.000 Euro dotierte Reha-Preis der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie geht in diesem Jahr an die Sämann Stein- und Kieswerke in Mühlacker (Enzkreis). Ein Mitarbeiter des Unternehmens war 2017 rückwärts in eine Montagegrube gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Daher richtete Sämann eigens eine neue Stelle für den beeinträchtigten Mitarbeiter ein. Seit Oktober 2019 kann er dort wieder in Vollzeit arbeiten.