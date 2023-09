So arbeitet das Präventionsnetzwerk Kinderarmut im Enzkreis

Am 20. September ist Weltkindertag. Im Enzkreis will ein Netzwerk Kindern helfen, die von Armut betroffen sind. Ihnen reichen die aktuellen Angebote nicht aus.

Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt Statistiken zufolge in ärmlichen Verhältnissen. Die Bekämpfung von Kinderarmut gilt als eine der großen gesellschaftlichen Aufgaben. Im Enzkreis wurde im vergangenen Jahr ein Präventionsnetzwerk gegründet, in dem möglichst Akteure diese Aufgabe gemeinsam angehen wollen. Am Weltkindertag stellt SWR-Reporter Peter Lauber das Projekt genauer vor.