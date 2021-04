Ab heute wird es wieder voller in den Schulen in Baden-Württemberg. Denn der Wechselunterricht hat begonnen. Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler wieder einen Teil des Unterrichts im Klassenzimmer und nicht mehr nur von zuhause bekommen. Voraussetzung dafür: Eine stabile Inzidenz unter 200 in dem Landkreis, in dem die Schule ist und: Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich gegen Corona testen lassen. Das bedeutet viel Organisation. Wie und ob das heute morgen geklappt hat, hat sich unser SWR-Reporter Matthias Stauss in Karlsruhe angeschaut.