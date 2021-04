per Mail teilen

Bei den Würzburger Kickers, dem nächsten Gegner des Karlsruher SC in der zweiten Fußballbundesliga, sind zwei Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das Spiel ist für Freitagabend im Wildparkstadion angesetzt. Ob das Spiel trotzdem stattfinden kann, soll das Ergebnis weiterer PCR-Test ergeben. Nach fünf positiven Fällen beim Karlsruher SC hat die Mannschaft von Trainer Christian Eichner am Mittwoch das Training wieder aufgenommen. Zwei Spieler befinden sich nach wie vor in Quarantäne.