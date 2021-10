Positive Bilanz nach Stadtfest-Wochenende

Positive Bilanz für Karlsruher Händler nach diesem Wochenende: Der verkaufsoffene Sonntag und das Stadtfest haben zahlreiche Menschen bei sonnigem Herbstwetter in die Stadt gelockt. So waren an dem Wochenende laut Veranstalter ähnlich viele Menschen in der Innenstadt wie an stark besuchten Samstagen im Adventsgeschäft. Der Einzelhandel blickt damit positiv auf ein umsatzstarkes Stadtfest-Wochenende zurück. Die Händler zeigten sich sowohl in Sachen Frequenz als auch Umsätzen sehr zufrieden, so Geschäftsführer der City Initiative Karlsruhe Frank Theurer. Nach dem erfolgreichen Start in den Herbst beim Stadtfest bereiten sich die Veranstalter jetzt auf das nächste Karlsruher Großereignis vor: die Weihnachtsstadt am 22. November.