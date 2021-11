per Mail teilen

Knapp ein Jahr nach Einführung der Biotonne im Landkreis Karlsruhe zieht das Landratsamt eine positive Bilanz. Bis zum Ende des Jahres werden voraussichtlich mehr als 13.000 Tonnen Bioabfälle gesammelt. Damit wird die erwartete Menge von 10.750 Tonnen Bioabfall bereits im ersten Jahr deutlich übertroffen, so das Landratsamt. In Vergärungsanlagen in der Region wird aus dem Bioabfall Energie gewonnen, mit der rund 800 Haushalte ganzjährig versorgt werden können.