Immer mehr Menschen nutzen Online-Streaming. Videotheken gibt es fast keine mehr, außer in Karlsruhe. Hier gibt es mehr als nur DVDs: einen Laden voller Emotionen und Menschlichkeit.

Unschwer erkennbar liegt „Harry’s Videotreff“ in der Karlstraße in Karlsruhe, gekennzeichnet durch große Filmposter und DVD-Regale im Eingang - die letzte Videothek im ganzen Umkreis. Beim Eintritt kommt für viele wahrscheinlich schnell Nostalgie auf. So etwas hat man doch schon lange nicht mehr gesehen: Regale mit echten DVDs, kleine Plastikboxen, deren Cover für den Inhalt werben sollen. Daneben bekannte Action-Schauspieler und fulminante Plakate, die die Wände zieren.

Online-Streaming oder Videothek?

In Zeiten von Netflix, Disney+ und Co. hat jeder Abonnent Zugriff auf eine riesige Bibliothek aus Filmen, Serien und Unterhaltungsangeboten - immer und überall. Allein auf Netflix sind es Tausende Filme und Serien, die zur Verfügung stehen.

Harald Wetzel besitzt die letzte Videothek in Karlsruhe. SWR SWR/Felix Wnuck

Das Streamen auf dem Handy, Laptop oder Fernseher scheint doch viel bequemer als jedes Mal mühsam eine DVD einzulegen und abzuspielen. Zudem ist das monatliche Abo günstiger, als jeden Film einzeln zu kaufen. Kein Wunder, dass der Bestand der Videotheken in Deutschland immer weiter abnimmt. Einzelne Überlebende gibt es dennoch. Etwa wie Harald Wetzel, er wehrt sich gegen das Verschwinden der Branche.

Persönliche Kontakte und Beratung

Er schwört weiterhin auf die Bewegtbilder ‚zum Anfassen‘. Den Film in der Hand zu halten, zu besitzen, scheint für viele Kunden ausschlaggebend zu sein. Die hohe Qualität einer BluRay-Disc sei für einige Kunden ebenfalls wichtig, fügt der Videothekenbesitzer hinzu.

Die Leute wollen das Medium haben und wenn es ihnen gefällt, wollen sie es auch kaufen.

Noch läuft das Geschäft: Regelmäßig kommen seine etwa 100 Stammkunden aus dem ganzen Umkreis Karlsruhe zu ‚Harry‘ und leihen sich ihre wöchentliche Unterhaltung aus. Viele Klassiker gehen über seinen Tresen. Gerade dafür finden laut Wetzel auch viele junge Filmbegeisterte den Weg in seinen Laden.

Nicht nur alte Klassiker, auch neuere Filme wie "Barbie" von 2023 hat Harald Wetzel in seinem Sortiment. SWR SWR/Felix Wnuck

Videothek in Karlsruhe bietet alle Genres

Stammkunde Wolfgang Bachler ist extra aus der Pfalz angereist, das Karlsruher Geschäft ist seit Jahrzehnten seine Anlaufstelle für Filme: „Man hat hier auch den persönlichen Kontakt zum Chef. Wird auch mal beraten zu einem Film. Mir ist das so lieber“, erklärt er den Vorteil gegenüber dem Internet-Streaming. Besonders gerne leiht auch er alte Action-Streifen aus. Mit den neuen Filmen im Kino und auf Netflix und Co. könne er nicht so viel anfangen.

Noch sind die alten Schilder an der Fassade, dieses Jahr im Sommer sollen die neuen mit "Harry's Videotreff" montiert werden. SWR SWR/Felix Wnuck

Bei der Auswahl kann Harald Wetzel immerhin gut mit seiner Online-Konkurrenz mithalten: Insgesamt 10.000 Filme stehen seinen Kunden zur Verfügung. Dabei sind alle Genres vertreten: Auch für die erotischen Vorlieben einer jeden Besucherin oder eines jeden Besuchers ist in der gut bestückten FSK-18-Abteilung mit Sicherheit etwas dabei.

Videothek bietet Überblick und Gesprächsangebot

Die Ausleihe bietet zudem die Möglichkeit, sorgfältig nach Filmen zu schauen und sich über die Auswahl zu unterhalten. Wolfgang Bachler verbringt laut eigener Aussage gerne mehrere Stunden in der Videothek seines Vertrauens. Denn der Filmtreff bleibt ein Raum für Filmfans. Hier können sie über ihre Leidenschaft diskutieren und philosophieren.

Bei Filmen geht die Meinung immer auseinander. Spätestens beim dritten Film streitet man sich.

So wird an der Theke schon bald angeregt über die Neuverfilmungen alter Disney-Klassiker geredet und von Lieblingsfilmen- und Schauspielern vorgeschwärmt.

Tom Cruise, der Lieblingsschauspieler von Markus Multer. Seine Bewunderung geht sogar unter die Haut. Das "M:1" steht für "Mission Impossible 1", sein Lieblingsfilm von Tom Cruise. SWR SWR/Felix Wnuck

Liebe zum Film: für Besitzer Harald Wetzel an erster Stelle

Wetzels Liebe zum Film hat eine lange Vorgeschichte: „Angefangen hat das mit der Schauburg eigentlich, Nonstop Kino. Angefangen mit einer Mark dreißig und man konnte jeden Tag dorthin gehen.“ Seine Leidenschaft bleibt über die Schulzeit hinweg bestehen. Mit 18 Jahren fängt er an, in der Karlsruher Videothek zu arbeiten: Und hört nie auf.

Harald Wetzel mag den Kontakt mit den Kunden. Und seine Kunden suchen den Kontakt mit ihm. SWR SWR/Felix Wnuck

Im Grunde ist es auch ein bisschen sozialer Treffpunkt. Und die sind ja auch immer weniger geworden. Und die Streamingdienste führen ja auch mehr Richtung: Vereinsamung.

Inzwischen ist er 60. Im Jahr 2014 hat er die Videothek vom vorherigen Besitzer übernommen. „Ich bin einfach ein Filmverrückter“, bekennt sich der Ladenchef. Sein Lieblingsfilm? Auch nach so vielen Jahren findet er noch keine wirkliche Antwort darauf. Dafür hat er einen Lieblingsregisseur: „David Lynch. Die Filme habe ich schon immer gern gemocht. Die sind ein bisschen ausgefallen, aber schon sehr gut.“

Videotreff bleibt vorerst bestehen - aus Leidenschaft

Harald Wetzel ist und bleibt eben seit Jahrzehnten der Top-Ansprechpartner, wenn es um sein Herzensthema geht. Und auch wenn sich damit sicherlich kein Vermögen verdienen lässt: Harry’s Videotreff bleibt! Harald Wetzel wird weiterhin für seine treuen Kunden da sein. Seine Liebe zum Film hat – wie die DVDs im Regal - eben mehr Bestand als ein schnelllebiger Internet-Stream.