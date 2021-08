In Rastatt ist heute ein Pop-up-Radweg in der Bahnhofstraße eröffnet worden. Für zwei Monate steht für Radfahrer dort eine breitere Spur zur Verfügung. Für den Pop-up-Radweg wurde die vierspurige Bundesstraße zwischen dem Bahnhofsvorplatz und der Schlossgalerie für Autofahrer auf zwei Spuren beschränkt. Die jeweils äußeren Fahrbahnen wurden zu Radwegen umfunktioniert. Mit der Aktion will Rastatt auf die zunehmende Verkehrsbelastung in der Bahnhofstraße aufmerksam machen. Die Stadt begleitet das Projekt daher mit einer Verkehrszählung, um zu sehen, wie sich eine Fahrbahnreduzierung auf den Verkehr auswirken würde. Der Pop-up-Radweg ist bis zum 24. September geplant.