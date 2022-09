Polizei findet Haschgebäck bei Betriebsfeier in Rheinmünster

In Rheinmünster im Kreis Rastatt hat die Einstandsfeier eines neuen Mitarbeiters in einer Firma am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz geführt. Die Beamten fanden Haschgebäck.

Eigentlich sollte es eine nette Geste sein: Brownies für alle wollte der neue Kollege servieren. Doch den Feiernden bekam das Gebäck gar nicht gut. Feiernde nach Verzehr der Kekse benommen Viele der Gäste waren nach dem Konsum derart benommen, dass der Rettungsdienst alarmiert werden musste. Die Sanitäter vermuteten, dass die Brownies mit Rauschgift versetzt waren. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten das übrige Schokoladengebäck sicher, um es untersuchen zu lassen. Gleichzeitig wurde die Wohnung des spendablen Kollegen durchsucht. Gefunden wurden kleinere Mengen Cannabis und Kokain. Und so endete die Einstandsfeier mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verdachts auf Rauschgifthandel.

