Polke-Ausstellung in Städtischer Galerie

In der Städtischen Galerie in Karlsruhe ist am Samstag die Ausstellung "Sigmar Polke. Dualismen" eröffnet worden. Sie ist die erste große Polke-Ausstellung in Deutschland. Gezeigt werden mehr als 100 Werke Polkes, darunter Grafiken, Fotografien, Filme, Objekte und Künstlerbücher. Für Museumsdirektorin Stefanie Patruno ist es ein Privileg, so viele Werke Polkes ausstellen zu können, während er auf dem Kunstmarkt aktuell hoch gehandelt wird. Für Patruno ist Polke einer der innovativsten, geistreichsten und witzigsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg.