Vor dem baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat am Donnerstagvormittag die Verhandlung zu geplanten Standorten für Windkraftanlagen in der Region Mittlerer Oberrhein begonnen. Die Städte Baden-Baden und Ettlingen sowie die Gemeinde Malsch klagen gegen die vom Regionalverband ausgewiesenen Vorranggebiete für solche Anlagen auf ihren Gemarkungen. mehr...