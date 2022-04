Polizist beim Schlichten eines Nachbarschaftsstreits schwer verletzt

Beim Eingreifen in einen Nachbarschaftsstreit ist am Donnerstagabend in Pforzheim ein Polizist schwer verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr hatten demnach mehrere Bewohner die Auseinandersetzung im Pforzheimer Stadtteil Arlinger gemeldet. Weil die Beamten von "massiven Streitigkeiten" ausgingen, wurde ein Großaufgebot von acht Streifenwagen entsandt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 35-Jähriger unter anderem einen Nachbarn mit einem metallenen Gegenstand angegriffen und verletzt haben soll. Als eine weitere Person dazukam, griff der Mann nach einem Ast und wollte auch auf diese Person einschlagen. Die Beamten gingen dazwischen. Während des Kampfes mit dem 35-Jährigen erlitt ein Polizist schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den mutmaßlichen Täter erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte.