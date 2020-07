Ein psychisch angeschlagener Mann hat am Freitag in Karlsruhe-Neureut einen Polizeibeamten angegriffen und dabei so verletzt, dass dieser seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Die Freundin des 29-Jährigen rief die Polizei, da ihr Freund wegen eines psychischen Ausnahmezustandes in der Wohnung randalieren würde und auch schon vom Balkon springen wollte. Als die Polizei in die Wohnung kam, versetzte der 29-Jährige einem der Beamten völlig unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht.