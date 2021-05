Im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg will die Polizei stärker gegen Auto-Poser vorgehen. Die Zahl der Fälle, in denen vor allem junge Männer mit auffälligen Autos durch Innenstädte oder über Parkplätze rasen, ist zuletzt deutlich gestiegen. Mehr als 80 Fälle hat das Polizeipräsidium Offenburg in diesem Jahr registriert. 2020 waren es 100 im ganzen Jahr. Als Grund für die Zunahme vermutet die Polizei die Corona-Pandemie. Weil viele Aktivitäten wegfielen, würden sich junge Leute an den Wochenende vermehrt mit ihren Autos auf Parkplätzen treffen. Um gegen illegale Rennen und waghalsige Manöver vorzugehen sind in den neuen Revieren des Polizeipräsidiums Offenburg nun jeweils drei Beamte besonders geschult worden. Sie sollen künftig stärker vernetzt arbeiten, um Wiederholungstäter auszumachen. Außerdem würden Staatsanwaltschaften einbezogen und Präventionsmaßnahmen an Schulen vorbereitet, so die Polizei.