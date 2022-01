Bei einer Verkehrskontrolle haben Beamte am Freitagfrüh in Baden-Baden in einem Auto Drogen und eine Waffe gefunden. Laut Polizei war der 21-jährige Fahrer offensichtlich alkoholisiert, außerdem stand er vermutlich auch selbst unter dem Einfluss von Drogen. Bei der genaueren Durchsuchung des Fahrzeugs kamen mehrere Gramm Rauschgift und eine Machete zutage. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden dauern an.