In Karlsruhe ist ein Streit zwischen einem 43-Jährigen und seiner Partnerin eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, war der gewaltbereite Mann mit einer Machete und einem Messer bewaffnet und widersetzte sich den hinzugerufenen Beamten. Er wurde dann von einem Polizeihund in den Arm gebissen. Letztlich musste er in Handschellen abgeführt werden. Dem Mann drohen nun mehrere Anzeigen.