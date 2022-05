Familienstreit in Karlsruhe sorgt für Polizei-Großeinsatz

Ein Familienstreit hat am Samstagvormittag in Karlsruhe für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Anwohner hatten im Stadtteil Daxlanden in der Nähe des Rheinhafens einen lauten Knall gehört.

Bei dem Streit auf dem Gelände einer Autowerkstatt handelte es sich nach Angaben der Polizei um eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Brüdern. Dabei habe einer der Männer eine Schreckschusspistole eingesetzt. Schuss aus Schreckschusspistole alarmiert Nachbarschaft Nach ersten Ermittlungen soll der Mann die Pistole in Richtung eines der anderen Beteiligten gerichtet und abgedrückt haben. Verletzt wurde niemand. Der Mann konnte von seinen Brüdern entwaffnet werden, daraufhin ergriff er zu Fuß die Flucht. Nachbarn in dem Wohngebiet alarmierten die Polizei. Die Polizei war mit einer großen Anzahl von Streifenwagen und mit einem Hubschrauber vor Ort und suchte nach dem Mann. Zunächst war von einer Bedrohungslage ausgegangen worden. Der Flüchtige wurde am Samstagnachmittag gefunden. Gegen ihn laufen Ermittlungen, so die Polizei.