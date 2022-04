Situation drohte zu eskalieren - laute Verlobungsfeier bei Waghäusel löst Polizeieinsatz aus

Anwohner hatten sich am Ostersonntagabend mehrfach über die zu laute Verlobungsfeier in Wiesental beschwert. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Bei der Polizei gingen am Ostersonntag mehrere Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern aus Wiesental bei Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) über die zu laute Musik bei einer Feier ein. Bei ihrem ersten Einsatz auf der Party gegen 17.30 Uhr sprachen die Polizeibeamten die Feiernden auf der Verlobungsparty auf die Lautstärke am Feiertag an. Den Berichten zufolge stießen sie aber auf Unverständnis, es kam offenbar auch zu verbaler Aggressivität. Zu laute Party am Ostersonntag - Polizei kommt aus Karlsruhe und Mannheim Kurz nachdem die Einsatzkräfte weg waren, gingen erneut Beschwerden von Nachbarn ein. Die Polizei kam ein zweites Mal und wollten Teile der Musikanlage beschlagnahmen - was sie zuvor schon angedroht hatten. Daraufhin wurden die Beamten beleidigt. Außerdem griff ein 58-jähriger Mann einen Polizisten an und wurde von einem Diensthund gebissen. Der Verletzte wurde in Krankenhaus gebracht. Gegen 20.30 Uhr wurde die Feier von der Polizei beendet, alle Gäste mussten gehen. Weil die Situation zwischenzeitlich zu eskalieren drohte, waren insgesamt 21 Streifenbesatzungen vor Ort - darunter auch Einsatzkräfte aus dem Landkreis Karlsruhe und Mannheim.