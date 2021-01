Ein Ehestreit hat am Mittag einen größeren Polizeieinsatz in der Karlsruher Südstadt ausgelöst. Nach Angaben der Polizei bedrohte dabei ein 61-Jähriger seine Ehefrau mit einem Messer, die jedoch unverletzt aus der Wohnung flüchten konnte. Der Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte später von Spezialkräften der Polizei festgenommen und ins Krankenhaus gebracht werden, da er sich mit dem Messer selbst am Hals verletzt hatte.